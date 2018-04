Justin Bieber: Schock-Nachricht! Schlägerei um eine Frau!

Huch, was ist denn mit Teenie-Schwarm Justin Bieber los? Erst kürzlich schockierte die Nachricht über das Beziehungs-Aus zwischen Justin und Selena Gomez die Öffentlichkeit! Nun die nächste Hiobsbotschaft! Justin soll eine Schlägerei angezettelt haben. Der Grund dafür: Eine Frau!

Dramatischer Unfall: Justin Bieber fährt Paparazzo um!

Justin Bieber: Retter in der Not?

Die neusten Nachrichten von Justin Sorgen bei allen "Beliebers" definitiv für jede Menge Aufregung. Wie berichtet wird, soll sich Justin mit einem Fremden auf dem berühmten Coachella-Musikfestival geprügelt haben. Wer dabei jedoch denkt, dass Justin eine Schlägerei angezettelt hat, liegt falsch. Wie es heißt, soll der Sänger einer Frau aus einer Notsituation geholfen haben, da diese von ihrem Ex-Freund angegriffen wurde.

Justin Bieber ist dazwischen gegangen

Wie "TMZ" berichtet, soll Justin auf einer Party von Schwarzenegger-Sohn Patrick beobachtet haben, wie ein Mann auf seine Ex losgegangen sein soll. Wie es weiterhin heißt, soll Justin den Mann daraufhin angebrüllt haben, dass er die Frau loslassen soll. Nachdem er Justin mit Beschimpfungen entgegnete, soll ihn der Sänger an die Wand gedrückt haben, sodass sich die Frau losreißen konnte. Der Täter soll daraufhin von der Party verwiesen wurden sein. Justin war somit der Retter in der Not! Ob er sich bei seiner Heldentat verletzte, ist nicht bekannt. Allerdings werden ihm nach dieser Aktion noch ein paar mehr Frauenherzen zufliegen...