Justin Bieber & Selena Gomez: Alles aus!

Das war's anscheinend schon wieder zwischen Selena und Justin... Die Disney-Beauty hat ihrem Lover offenbar erneut den Laufpass gegeben …

Von wegen sie lebten glücklich und zufrieden bis ans Ende ihrer Tage! Nachdem Selena Gomez (25) und Justin Bieber (24) ihrer Liebe vor knapp drei Monaten eine zweite Chance gegeben haben und kürzlich noch auf der Hochzeit seines Vaters Jeremy schwer verknallt turtelten, soll zwischen den beiden jetzt schon wieder alles aus sein! Und schuld daran ist wohl auch Sels Mutter. Mandy Teefey war nämlich von Anfang an gegen das Liebescomeback, hatte sich sogar mit ihrer Tochter deswegen zerstritten. Jetzt, wo Selena und Mandy wieder ein Herz und eine Seele sind, ist die Sängerin bereit, Justin für den Familienfrieden zu opfern.

Justin Bieber flirtet ständig mit Anderen

„Er hat ohnehin alles nicht ernst genug genommen und war auf einem Freiheitstrip“, berichtet ein Insider. Hinzu kommt Justins Unart, ständig anderen Ladys schöne Augen zu machen! Gerade erst flirtete er auf Instagram Eishockeyspielerin Maddie Rooney an, die schon seit Jahren eine Schwäche für ihn hat und ihn sogar im TV zu einem Date auf dem Eis eingeladen hat. Für Selena genügend Gründe, die Reißleine zu ziehen. „Ihre Familie und Freunde sind ihr einfach wichtiger als das ständige Hin und Her mit ihm“, heißt es weiter. Noch traut sich keiner der beiden, das Wort Trennung in den Mund zu nehmen, sie sprechen lediglich von einer Beziehungspause. DAS ist aber meistens der Anfang vom Ende...