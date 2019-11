Justin Bieber & Selena Gomez: Heimliche Liebes-Tattoos!

Reddit this

Na das ist mal eine Überraschung! Obwohl Selena Gomez und Justin Bieber schon seit fast zwei Jahren getrennte Wege gehen, überraschen sie ihre Fans nun mit einer unerwarteten Neuigkeit...

Justin Bieber & Hailey: Zuckersüße Nachwuchs-News!

Justin Bieber & Selena Gomez: Heimliches Zeichen ihrer Liebe?

Via " " bringt Selene Gomez die Liebes-Gerüchteküche um ihren Ex Justin nun mächtig ins Brodeln! Der Grund: Selena teilt ein Foto mir ihren Fans, auf dem ein Tattoo auf ihrem Oberschenkel zu sehen ist. Doch bei genauem Hinsehen sticht ihren Anhängern vor allem ein Detail ins Auge! Die betenden Hände, die sich Selene auf den Oberschenkel tätowieren ließ, erinnert stark an ein Tattoo, welches Justins Wade ziert. Haben die beiden sich damals etwa ein heimliches Liebes-Tattoo stechen lassen, welches ihre Community jetzt zum ersten Mal zu Gesicht bekam?

Justin und Hailey haben Streit wegen Selena

Obwohl Selenas Fans die Liebes-Frage nach dem Tattoo auf der Seele brennt, äußerte sich die nicht dazu. Fakt ist jedoch, dass Hailey Bieber von Sels Post überhaupt nicht begeistert sein wird. Schon des Öfteren machten Schlagzeilen die Runde, dass Justin und Hailey wegen Selena immer wieder aneinandergeraten. Das Tattoo wird somit nur einen neuen Streit zwischen den beiden entfachen. Bleibt somit nur zu hoffen, dass sie die Wogen bald wieder glätten...

Oh, là, là! Diese Bilder dürft ihr euch nicht entgehen lassen: