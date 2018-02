Justin Bieber & Selena Gomez: Sensationelle Hochzeits-News

Diese Nachricht begeistert nicht nur alle "Belieber‘s", auch Selenas Fans sind vollkommen aus dem Häuschen - zu Recht! Seit einigen Wochen wird immer wieder über das Liebes-Comeback der beiden Stars berichtet. Vor allem die Bilder von ihrem "Pre-Valentines-Date" zeigen: Selena und Justin sind wieder wie frisch verliebt! Die beiden gaben ihrer Liebe nochmal eine Chance und scheinen damit alles richtig gemacht zu haben.

Dass sie dies genau so sehen, bestätigen sie nun mit ihren unerwarteten Hochzeits-News!

Nach Valentinstag zeigte sich das frisch verliebte Paar der Öffentlichkeit. Bei einem romantischen Dinner in Los Angeles, tauschten die beiden Zärtlichkeiten aus. Paparazzi konnte dabei ein paar Schnappschüsse von dem Traum-Dou machen, die zeigen, dass Selena und Justin wieder auf Wolke sieben schweben. Doch damit nicht genug! Wie jetzt bekannt wurde, will Justin seine Traumfrau auch in seine Familie integrieren.

Justin Bieber & Selena Gomez: Hochzeits-Sensation!

Während die Mutter von Selena Gomez gegen das Verhältnis ihrer Tochter zu Justin ist, scheint Justins Familie die Beziehung der beiden entspannter zu sehen. Dies wird auch an einer Hochzeitseinladung von Justins Vater deutlich. Der "Belieber"-Vater will seiner Angebeteten auf Jamaica das Ja-Wort geben. Verständlich, dass auch sein Sohn bei dem Ereignis anwesend sein wird. Justins Begleitung: Selena Gomez! Die Hochzeit von Justins Vater ist dabei der erste offizielle Auftritt der beiden als Paar. So verrät ein Insider gegenüber "People", dass Justin seine Selena am vergangen Sonntag aus Texas abholte, um mit ihr zusammen zur Trauung zu fliegen.

Ob sich die beiden dabei von Justins Vater inspirieren lassen und auch bald die "Bieber-Gomez"-Hochzeitsglocken läuten werden? Wir können gespannt sein...