Justin Bieber & Selena Gomez: Trauriges Geheimnis gelüftet!

Ohje, es wird definitiv nicht ruhig um Justin Bieber und Selena Gomez! Erst kürzlich erschütterten die beiden ihre Fans mit der traurigen Nachricht, dass ihre Beziehung erneut der Vergangenheit angehört. Jetzt der nächste Schock! Während Justin und Selena dem öffentlichen Druck die Schuld an ihrem gescheiterten Liebes-Comeback gaben, werfen die neusten Informationen ein neues Licht auf das traurige Aus..

Selena Gomez: Baby-Drama!

Selena Gomez & Justin Bieber: Alle waren gegen ihre Liebe!

Schon während des Beziehungs-Comebacks von Justin und Selena wurde immer wieder darüber berichtet, dass sich vor allem Selenas Familie klar gegen eine Beziehung der beiden aussprechen würde. Dabei ging es sogar so weit, dass Justin überlegt haben soll, mit Selenas Mutter Mandy Teefey eine Therapie zu machen, um die Differenzen zwischen den beiden zu klären - ohne Erfolg. Doch jetzt der Schock! Während Justin und Selena immer wieder beteuerten, dass der öffentliche Druck für ihr Liebes-Aus verantwortlich sei, sprechen die neusten Informationen eine neue Liebes-Sprache. Wie ein Insider nun berichtet, soll Selenas Familie für die Trennung der beiden verantwortlich sein. So verrät dieser gegenüber "Us Weekly": "Selena hat angefangen, die Beziehung in einem größeren Rahmen zu sehen und hat sich gefragt, was wichtiger ist – ihr allgemeines Glück und das Wohlwollen ihrer Eltern und Freunde oder mit Justinzusammen zu sein, wenn keiner diese Beziehung unterstützt." Harte Worte, die definitiv viele Fragen aufwerfen! Vor allem eine steht dabei im Vordergrund: "Wie geht es Selena damit?"

Selena Gomez: So geht es ihr wirklich!

Obwohl Selena und Justin als das Traumpaar schlecht hin galten, soll sich Selena von der traurigen Trennung mittlerweile wieder erholt haben. So fügt der Insider hinzu: "Sie fühlt sich so stark wie nie zuvor und freut sich sehr auf das neue Kapitel in ihrem Leben." Was an den Gerüchten dran ist, ist nicht bekannt. Weder Selena noch Justin gaben dazu bis jetzt ein Statement ab. Ob sich die beiden dazu noch äußern werden? Wir können gespannt sein...