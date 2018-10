Justin Bieber: SIE hat ihn endgültig abgeschossen

Reddit this

Das Dreiecks-Drama um Justin Bieber, Selena Gomez und Hailey Baldwin geht in die nächste Runde...

Auch wenn eigentlich mit einer anderen verheiratet ist, ist seine Sorge um Ex immer noch groß. So groß, dass er sogar versucht hat, Kontakt mit ihr aufzunehmen....

Justin Bieber: Drastische Entscheidung für Selena Gomez

Justin Bieber: Eiskalt abgeschossen

Kurz nachdem die Sängerin zusammengebrochen war und in eine Klinik eingewiesen wurde, wollte der Musiker wissen, wie es ihr geht und versuchte Selena zu erreichen. Blöd nur, dass die Mutter das Telefon nahm und Bieber eine eiskalte Abfuhr erteilte. "Du bist Gift für meine Tochter! Du hast sie auf dem Gewissen", soll sie laut einem Insider erklärt haben.

Kurz nachdem Justin Bieber und Hailey Baldwin geheiratet haben, kam es zum Drama um die 26-Jährige. Hat ihr die Hochzeit von ihrem Ex endgültig den Boden unter den Füßen weggezogen? Ihre Mama Mandy ist davon offenbar überzeugt. Sie will ihren Ex nicht mehr im Leben ihrer Tochter haben!

Selena Gomez hat ein gebrochenes Herz

Auch wenn es nach einer Freundin von Selena Gomez geht, ist der schlechte Zustand der Amerikanerin tatsächlich auf die Hochzeit von Justin zurückzuführen. "Dass er eine andere geheiratet hat, war die ultimative Demütigung für Selena. Denn sie hatte die Hoffnung auf ein Comeback nie aufgegeben", so die Quelle. Viele Jahre lang führten die beiden eine On-Off-Beziehung. Auch für viele Fans sind sie bis heute ein Traumpaar. Das der Popstar jetzt eine andere geheiratet hat, ist für viele immer noch ein Dorn im Auge.

Und auch Justin scheint im Moment gar nicht so happy zu sein. Immer wieder sieht man den Kanadier weinend auf der Straße. Wird ihm langsam alles zu viel? Da hilft selbst der Trost von Ehefrau Hailey nicht mehr....