Justin Bieber: Sie ist seine Neue!

Ohje, diese Nachricht ist definitiv ein Schock für Pop-Sternchen Selena Gomez! Erst kürzlich wurde über das angebliche Beziehung-Aus zwischen Justin Und Selena berichtet. Die Liebe der beiden soll, auf Grund des öffentlichen Drucks und Selenas Mutter, keine Zukunft haben. Wie es heißt, soll Selenas Mutter immer wieder ihren Unmut über die Beziehung ihrer Tochter zu Justin geäußert haben. Sie war dabei der Meinung, dass Justin nicht ehrlich wäre. Die neusten Nachrichten könnten ihre Vermutungen jedenfalls bestätigen, denn Justin soll bereits eine Neue haben! Doch wer ist die Unbekannte?

Justin Bieber stellt klar: "Ich bin Single!"

Justin Bieber und Selena Gomez: Trauriges Beziehungs-Aus

Obwohl Justin und Selena ihrer Liebe nochmal eine Chance gaben und sich immer wieder frisch verliebt in der Öffentlichkeit zeigten, sollen die beiden erneut getrennte Wege gehen. Wie es heißt, sollen vor allem Selenas Mutter und der öffentliche Druck die Gründe für das Beziehungs-Aus gewesen sein. Doch Justin scheint schnell Ablenkung gefunden zu haben. Wie berichtet wird, soll er sich momentan mit dem 22-jährigen Model Baskin Champion die Zeit vertreiben.

Justin Bieber und Baskin Champion: Neues Liebes-Glück?

Baskin, deren Schwester mit Patrick Schwarzenegger zusammen ist, soll kürzlich mit Justin ein Konzert besucht haben. Doch damit nicht genug! Nach dem Konzertbesuch sollen die beiden eine gemeinsame Nacht bei Justin verbracht haben. So verrät ein Insider gegenüber "EOnline": "Am Anfang waren noch Freunde von Justin dabei, aber die sind gegangen. Justin und Baskin haben die Nacht unter sich verbracht." Was zwischen den beiden letztendlich lief ist nicht bekannt. Auch Justin äußerte sich noch nicht zu den Spekulationen. Wir können also weiterhin gespannt sein...