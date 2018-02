Justin Bieber: Süße Baby-Überraschung!

Gerade erst feierten Selena Gomez und Justin Bieber Hochzeit auf Jamaica - jetzt gibt es auch zuckersüße Baby-News!

Justin Bieber & Selena Gomez: Sensationelle Hochzeits-News

Justin Bieber wird offenbar nochmal zum großen Bruder

Doch nicht etwa das Teenie-Paar gab sich das Ja-Wort. Justin Biebers Papa heiratete seine Freundin - und die erwartet ziemlich offensichtlich Nachwuchs! Denn auf Paparazzi-Bildern kann man bei der hübschen Brünetten einen deutliche Rundung unter dem Brautkleid erkennen.

Die Hochzeit war übrigens der erste offizielle Auftritt von Justin Bieber und Selena Gomez seit dem Liebescomeback und die beiden wirkten happy in love. Ob auch für sie bald die Hochzeitsglocken läuten?

Justin Bieber will unbedingt heiraten!

Erst im vergangenen Jahr erklärte Single Bieber noch: "Ich möchte ehrlich eine Freundin finden. Ich möchte ernsthaft eine Freundin. Ich mein es todernst. Ich will heiraten!" Die perfekte Frau an seiner Seite scheint er ja jetzt wieder zu haben. Es schient, als wäre der Gang zum Altar also nur eine Frage der Zeit...