Justin Bieber: Tragische News nach Psycho-Kollaps!

Justin Bieber sorgte schon oft mit dramatischen Abstürzen für Schlagzeilen. Anfang des Jahres ließ er sich in eine Psycho-Klinik einweisen. Jetzt richtet er emotionale Worte an seine Fans.

Im Alter von 15 Jahren wurde über Nacht zum Weltstar. Es regnete goldene Schallplatten und Auszeichnungen. Eigentlich hatte Justin alles, wovon er immer geträumt hatte. Geld, Häuser, Autos und kreischenden Fans. Doch der ganze Erfolg brachte auch seine Schattenseiten mit sich...

Justin dachte an Selbstmord

"Mit 19 habe ich angefangen, harte Drogen zu nehmen und fing an, all meine Freundschaften auszunutzen", gibt Justin jetzt in einem emotionalen Statement auf zu. "Ich wurde vom meist geliebten Menschen auf der Welt zum verspotteten und gehassten. Diese großen Aufs und Abs sind sehr schwer zu managen. Man sieht viele tourende Bands und Menschen, die Drogenmissbrauch betreiben und ich glaube, das kommt genau daher." Es gab Zeiten, in denen Justin einfach keinen Ausweg mehr sah. "Manchmal kam es sogar zu dem Punkt, dass ich nicht mehr leben wollte."

Die Schuld daran gibt er seinem frühen Ruhm. "Es liegt ein unglaublicher Druck und Verantwortung auf Kinder- , deren Gehirn, Emotionen, Entscheidungen noch gar nicht richtig entwickelt sind. Wenn man Druck auf eine Berühmtheit ausübt, macht es mit einem etwas Unerklärliches."

Hailey machte Justin zu einem neuen Menschen

Mittlerweile hat der Kanadier sein Leben wieder im Griff. "Es hat mich Jahre gekostet, nach den Fehlentscheidungen und gescheiterten Beziehungen wieder auf die Beine zu kommen", erklärt er offen. "Nun navigiere ich zum schönsten Abschnitt meines Lebens: Hochzeit! Man lernt Geduld, Vertrauen, Verpflichtung, Freundlichkeit, Demut und all die Dinge, die es braucht, um ein guter Mann zu werden." Vergangenes Jahr gab Justin seiner Hailey still und heimlich das Ja-Wort. Die große Hochzeitsfeier mit Freunden und Familie soll am 30. September in South Carolina stattfinden.

