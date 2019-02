Es wird nicht ruhig bei ! Erst vor einigen Tagen erschütterte die Meldung die Öffentlichkeit, dass sich Justin auf Grund seines psychischen Zustandes in therapeutische Behandlung begeben musste. Doch wie geht es dem Sänger aktuell?

Selena Gomez: Liebes-Sensation! Was läuft mit Zac Efron?

Justin Bieber: Seine Mutter spricht über ihren Sohn

Obwohl sich die Mutter von Justin Bieber nur selten zu ihrem Sohn äußert, konnten ihr jetzt ein paar Paparazzi am Flughafen in Los Angeles einige Informationen zu Justin entlocken. Seit Jahren ist bekannt, dass der Mann von Hailey Bieber unter Depressionen leidet. In der letzten Zeit soll sich sein Zustand jedoch wieder so verschlechtert haben, dass auch Justins Umfeld in großer Sorge um den Star ist. Dies wird zumindest aus dem Statement der Mutter deutlich...

Justin durchlebt eine harte Zeit

"Er lebt ein Leben im Rampenlicht, es muss sehr hart für ihn sein", beteuert Justins Mutter gegenüber der Paparazzi. Ebenfalls fügt sie hinzu: "Ich bin sehr stolz auf ihn, wie er das alles schafft." Oh je! Bleibt nur zu hoffen, dass Justin diese schwierige Phase gut übersteht und von seiner Hailey genügend Unterstützung bekommt...