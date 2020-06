Justin Bieber und Hailey Bieber: Aus und vorbei!

Es wird nicht ruhig bei und Hailey Bieber! Seit Wochen machen immer wieder Meldungen die Runde, dass die beiden eine unglückliche Ehe führen sollen. Nun die nächste Hiobsbotschaft!

Justin Bieber und Hailey Bieber ziehen vor Gericht

Wie nun berichtet wird, sollen sich Justin und Hailey Bieber dazu entschlossen haben, einen Schönheitschirurgen zu verklagen! Der Grund: Hailey soll laut Aussagen des Doktors einige -Eingriffe durchgeführt haben. So erklärt er in einem "TikTok"-Video: "Hailey sagt immer, dass sie keine Beauty-OP hatte. (…) Achtet auf die Nase. Was meint ihr? Ich sage euch, was ich denke: Es ist physisch unmöglich, ohne die Hilfe von jemandem wie mir, von diesem Bild zu diesem Bild zu kommen." Autsch! Für Hailey und Justin Grund genug, um gegen diese Aussage vorzugehen! Doch dem Arzt scheint dies egal zu sein...

Der Doc nimmt es gelassen

"Der Zweck hinter meinem TiKTok-Account ist es, Menschen über plastische Chirurgie aufzuklären. Der Zweck des Videos war es nicht, Hailey Bieber zu schaden. Ich wollte lediglich meine Meinung dazu äußern, welche Eingriffe ich bei ihr für wahrscheinlich halte", erklärt der Arzt jetzt gegenüber "E! " und verdeutlicht, dass ihn Haileys und Justins Schritte definitiv kalt lassen. Wie die Geschichte wohl ausgeht? Wir können gespannt sein...

