Justin Bieber & Hailey Bieber: Bittere Ehe-Beichte!

Wie Hailey nun berichtet, kann sie selber manchmal gar nicht glauben, dass sie und Justin schon so früh geheiratet haben. So verrät sie in dem Podcast "Pretty Big Deals": "Mit 21 zu heiraten, war echt beängstigend. Alles passierte sehr schnell." Wow! Ehrliche Worte, die einen tiefen Einblick in das Innerste von Hailey geben. Doch bereut, hat sie diesen Schritt definitiv nicht...