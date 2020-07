Justin Bieber & Hailey Bieber: Jaa, jetzt ist es raus!

Via Instagram wendet sich Justin nun mit einer rührenden Botschaft an seine Community und berichtet, wie glücklich er mit Hailey ist. So kommentiert er ein Foto der beiden mit den Worten: "Ich kann es immer noch nicht glauben, dass du mich ausgewählt hast, Hailey." Wow! Was für eine tolle Liebeserklärung! Von einem Ehe-Drama kann somit nicht die Rede sein! Bleibt eigentlich nur zu hoffen, dass die beiden zukünftig von weiteren Skandal-News verschont bleiben...