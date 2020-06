Justin Bieber & Hailey Bieber: Jetzt bricht alles über ihnen zusammen!

Obwohl die Liebe von Justin Bieber und seiner Hailey noch so jung ist, können die beiden ihr Glück einfach nicht genießen. So sollen sie nicht nur in ihrer Ehe immer wieder aneinander geraten, auch die jüngsten Ereignisse werfen einen dunklen Schatten auf das Leben der beiden. So musste sich Justin in den vergangen Wochen bösen Missbrauchs-Anschuldigungen stellen, gegen die er nun gerichtlich vorgehen möchte. Für Hailey alles andere als leicht...