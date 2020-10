Justin Bieber & Hailey Bieber: Jetzt kommt die ganze Wahrheit ans Licht!

Anfang des Jahres verging kaum ein Tag, an dem nicht darüber berichtet wurde, wie schlecht es Justin Bieber ging. Wie es damals hieß, soll Justin zu der Zeit enorm unter psychischen Problemen gelitten haben. Auch die Ehe zu Hailey wurde dadurch angeblich immer wieder auf die Probe gestellt. Doch jetzt die freudige Überraschung! Wie nun eine Quelle gegenüber "US Weekly" berichtet, ist die Liebe zwischen Justin und Hailey wieder so frisch wie am ersten Tag...