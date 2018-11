Justin Bieber und Hailey Bieber: Zuckersüße Baby-Neuigkeiten!

Es wird nicht ruhig bei Justin und Hailey Bieber. In den letzten Monaten hielt das Paar seine Fans mit ihren Hochzeits-Neuigkeiten ordentlich auf Trab. Bis Justin und Hailey die Hochzeits-Bombe platzen ließen, wurde immer wieder darüber spekuliert, ob sie den großen Schritt bereits gewagt haben, oder nicht. Dann die Überraschung: Hailey nannte sich offiziell "Bieber" und beendete damit die Hochzeits-Spekulationen. Nun die nächsten Neuigkeiten!

Justin Bieber: Es ist wahr! Hailey Baldwin bestätigt die süßen Neuigkeiten

Justin und Hailey wollen umziehen

Wird Justin und Hailey das Reisen zu viel? In der Vergangenheit pendelten die beiden stets zwischen den Metropolen New York und Los Angeles hin und her und teilten dort ihre Lebensmittelpunkte auf. Wie nun jedoch bekannt gegeben wurde, wollen sie dem ein Ende setzten und haben sich dazu entschlossen, in Justins Heimat Kanada zurückzukehren. Das Paar bewohnt dort ein 400 Hektar großes Anwesen, welches Justin vor einigen Monaten kauften. Doch ist das Pendeln der einzige Grund für den Umzug?

Justin und Bieber haben ein süßes Geheimnis

Wie nun ein Insider gegenüber "UsWeekly" verraten hat, wollen sich Justin und Hailey in Kanada voll und ganz auf die Familienplanung konzentrieren. Was für eine Sensation! Können sich alle "Believer" somit bald auf süßen Nachwuchs des Paares freuen? Ein genaues Statement gaben Justin und Hailey dazu zwar noch nicht ab, Fakt ist jedoch: Auf die ersten Baby-Fotos freuen wir uns schon jetzt!