Justin Bieber und Hailey: Bitteres Baby-Drama

Und auch seine Liebste wünscht sich dringend Nachwuchs, am besten gleich mehrfach: „Ich freue mich so sehr darauf, schon ganz bald Mama zu werden und mir für jedes meiner Kinder ein Tattoo stechen zu lassen“, verriet Hailey neulich der „Harper’s Bazaar“.

Justin Bieber und Hailey wünschen sich dringend ein Baby

Doch bislang ist es bei Wunschträumen geblieben: Auch nach rund zwei Jahren Ehe ist kein Baby in Sicht. Am Alter der beiden dürfte es nicht liegen, und wohl auch nicht am Lifestyle: Für Model Hailey kommt eh nur gesundes Futter auf den Tisch – und Justin mümmelt brav mit… Doch Gründe für eine ausbleibende Schwangerschaft gibt es viele.

Fest steht wohl nur: Die ersten Momente mit Baby Iris Elle dürften für Justin und Hailey zwar total süß gewesen sein – aber auch einen bitteren Beigeschmack haben. „Sie ist absolut perfekt, und wir sind alle so happy und gesund“, freute sich Haileys Schwester auf Instagram über die Ankunft ihrer kleinen Tochter. Eine Erfahrung, die Hailey und Justin sicher gern selbst machen würden…