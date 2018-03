Ohje, diese News ist nicht nur ein Schock für alle "Beliebers"! Auch Selenas Fans sind von den neusten Nachrichten des Traumpaares alles andere als begeistert! Erst kürzlich begeisterten Justin und Selena die Öffentlichkeit mit ihrem Liebes-Comeback! Immer wieder erschienen Schnappschüsse der Turteltauben, die Justin und Selena bei romantischen Dates zeigten. Die hübsche Brünette dufte Justin sogar mit zu der Hochzeit seines Vaters begleiten. Alle Zeichen standen auf Liebe. Doch jetzt der Schock: Wie berichtet wird, sollen die beiden erneut eine Beziehungspause einlegen. Sogar von Trennung ist die Rede! Die Fans sind verwirrt: "Was ist dran an den Gerüchten?"

Justin Bieber stellt klar: "Ich bin Single!"

Justin Bieber und Selena Gomez: Sie waren so glücklich!

Obwohl in der letzten Zeit immer wieder romantische Schnappschüsse von Justin und Selena veröffentlicht wurden, sollen die beiden momentan wieder voneinander getrennt sein. Kein Wunder also, dass diese Nachrichten bei ihren Fans auf Verwirrung stoßen. Justin und Selena wirkten eigentlich so glücklich miteinander. Selena durfte Justin sogar mit zu der Hochzeit seines Vaters begleiten, um in seiner Familie integriert zu werden. Und auch Justin soll eine Therapie begonnen haben, um die Differenzen mit Selenas Mutter zu beheben. Ihre Liebe konnte scheinbar trotzdem nicht gerettet werden. Der Grund: Der öffentliche Druck!

Justin Bieber und Selena Gomez: Darum trennten sie sich erneut!

Wie ein Insider gegenüber "E! News" berichtet haben soll, war der öffentliche Druck für Justin und Selena einfach zu viel. So heißt es: "Sie haben beide klargemacht, dass sie der Druck, der mit ihrer öffentlichen Beziehung einhergeht, überfordert und sie sich bei einigen Dingen nicht mehr einer Meinung sind." Ebenfalls fügt er hinzu: "Sie hatten in letzter Zeit einige kleine Meinungsverschiedenheiten und ein Streit hat sich entwickelt und sie dazu veranlasst, sich zu trennen, aber sie sind die ganze Zeit in Kontakt, ihre Gefühle füreinander haben sich nicht geändert. Sie werden auf jeden Fall wieder zusammenkommen und es ist nicht vorbei. Aber sie brauchen beide Zeit getrennt voneinander."

Was an den Gerüchten dran ist, ist nicht bekannt. Justin und Selena gaben dazu noch kein Statement ab. Ist zu hoffen, dass sie schnell wieder zueinanderfinden.