Justin Bieber: Verzweifelter Hilferuf!

Reddit this

ist am Ende! Immer wieder tauchen Bilder des Sängers auf, die ihn weinend und völlig kaputt zeigen. Mittlerweile wurde sogar bekannt, dass er wegen Depressionen in Behandlung ist. Nun richtet er sich selbst an seine Fans...

Justin & Hailey Bieber: Zweifel an der Ehe!

Justin Bieber: "Betet für mich!"

Mittlerweile steht es so schlimm um Justin Bieber, dass sich Freunde sogar Sorgen um sein Leben machen. "Er scheint seinen Lebenswillen verloren zu haben", heißt es aus seinem Umfeld. Aber ist diese Sorge berechtigt?

Der Sänger selbst richtet sich nun an seine Fans! "Ich wollte euch ein bisschen auf dem Laufenden halten, hoffentlich wird das, was ich gerade durchmache, bei euch ankommen. Ich musste wirklich kämpfen. Und ich fühle mich total durcheinander und komisch", schreibt der 25-Jährige bei . "Ich möchte euch trotzdem darum bitten, für mich zu beten. Ich habe das Gefühl, das hilft mir momentan. Danke."

Hailey Bieber gibt ihm Kraft

Die Worte des Sängers wirken besorgniserregend. Es scheint ihm wirklich schlecht zu gehen. Doch auf eine kann er sich verlassen: Seine Frau Hailey Bieber! Die Blondine steht ihrem Liebsten immer zur Seite, unterstützt ihn, wo sie nur kann. Hoffentlich gibt ihm auch das die Kraft, endlich wieder glücklich zu werden.