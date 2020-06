Justin Bieber will 2016 mit dem Rauchen aufhören

Diese Entwicklung möchte der 21-Jährige auch im Jahr 2016 weiter vorantreiben.

Im Interview mit „The Bert Show“ verriet Justin Bieber seinen großen Vorsatz für das neue Jahr. Der frisch verliebte „What Do You Mean“-Star hat ein festes Ziel: Er möchte mit dem Rauchen aufhören! Vor rund sechs Monaten hat er seine Leidenschaft für die Glimmstängel entdeckt und kann seither nicht mehr darauf verzichten. Doch Biebs zeigt sich höchst motiviert, was seinen Neujahrsvorsatz betrifft: „Ich werde das schaffen!“