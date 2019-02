Justin Bieber: Zuckersüßes Kinderbild aufgetaucht!

Justin und Hailey Bieber lassen ihre Fans gerne via an ihrem Leben teilhaben. Regelmäßig posten sie süße Pärchen-Pics. Jetzt hat Hailey etwas tiefer in der Fotokiste gekramt...

Dieses Foto begeistert die Fans

Am Freitag teilte sie in ihrer Story ein Bild, auf dem ihr Justin noch im Kindergarten-Alter war. Mit großen Kulleraugen guckt er in der Kamera, während er seinen grauen Teddy fest an sich drückt. Awww, bei diesem Anblick wird einem sofort warm ums Herz. "Bubba", schrieb Hailey zu dem Schnappschuss und setzte emotionale Smileys und Herzen dahinter.

Justin Bieber als kleiner Junge Foto: Instagram/ haileybieber

Doch keine Krise bei Justin und Hailey?

Mit dem Post macht Hailey nochmal deutlich: Bei ihr und Justin ist alles in bester Ordnung zu sein. In letzter Zeit kamen immer wieder Gerüchte auf, dass es zwischen den beiden kriselt. Ausgerechnet das Thema Nachwuchs soll für Zoff sorgen. Denn Justin will so schnell wie möglich Papa werden, Hailey lieber noch warten. "Ich nehme gerade die Antibabypille, was ich vorher noch nie gemacht habe", verriet sie kürzlich in einem Interview mit "Refinery29". Schade eigentlich. Das gemeinsame Baby wäre sicherlich so zuckersüß wie der Papa...