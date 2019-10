Justin Bieber: Zurück in Psycho-Klinik!

Oh je! Was ist nur bei los? Obwohl der Sänger erst vor gut zwei Wochen seiner Hailey das Jawort gab, soll Justin erneut unter starken psychischen Problemen leiden...

Selena Gomez & Justin Bieber: Jetzt bittet sie um Frieden!

Justin Bieber durchlebt schwere Zeiten

Seit Monaten wird darüber berichtet, dass Justin unter massiven psychischen Problemen leiden soll. Immer wieder wurde der Star dabei gesichtet, wie er psychiatrische Einrichtungen in Los Angeles besuchte. Auch für Hailey alles andere als leicht. Wie es weiter heißt, probiert die mit allen Mitteln für Justin da zu sein, um ihm bei seiner schlimmen Lebens-Situation zu helfen. Doch jetzt das Traurige! Obwohl Justin aktuell wieder am Ende sein soll, fehlt von Hailey jede Spur...

Hailey ist nicht da

Wie nun in mehreren US-Medien berichtet wird, soll Justin erneut dabei gesehen wurden sein, wie er eine Klinik in Los Angeles verließ. Begleitet wurde Justin von seinem Mental-Mentor Carl Lentz. Der Pastor soll beim Verlassen der Einrichtung schützend seinen Arm um Justin gelegt haben. Wie tragisch! Doch damit nicht genug! Während Justin in der Stadt der Engel wieder mit seiner Psyche zu kämpfen hat, hält sich Hailey in ihrem Apartment in New York auf. Ein Insider will wissen: "Es scheint, als wolle sich Hailey nicht von ihrem alten Leben verabschieden." Autsch! Bleibt somit nur zu hoffen, dass Justin diese schlimme Krise schnell überwindet...

