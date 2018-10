Justin Bieber: Zusammenbruch wegen Selena Gomez?

Die Bilder gehen um die Welt. Kurz nachdem Selena Gomez in eine Klinik eingecheckt hat, brach auch ihr Ex Justin Bieber zusammen!

Die Nachricht schlug ein wie eine Bombe: hatte einen psychischen Zusammenbruch und wird aktuell in einer Klinik behandelt. Eine Nachricht, die offenbar auch völlig aus der Bahn warf.

Selena Gomez: Zusammenbruch! Sie wurde in eine Klinik eingeliefert

Justin Bieber: Völlig aufgelöst!

Kurz nachdem die Nachricht von Selena Gomez um die Welt ging, erschienen Fotos von Justin, auf denen er völlig aufgelöst ist und Trost bei seinen Freunden sucht. Er soll sogar versucht haben Kontakt zu ihr auszunehmen! Hängt er etwa doch noch an seiner Ex?

"Justin hat sich bei Selenas Mutter gemeldet, weil er wissen wollte, wie es ihr geht und ob er sie sehen könne", berichtet ein Insider gegenüber "RadarOnline". Weit ist er damit aber sicherlich nicht gekommen. "Mandy glaubt, dass Selenas Nervenzusammenbruch auch mit ihrem Liebeskummer wegen Justin zusammenhängt!"

Mit dieser Meinung steht sie nicht alleine da...

Ist Justins Liebes-Show Schuld?

Auch die Fans von Selena Gomez sind sich sicher, dass die Liebes-Show von Justin Bieber und seiner Blitz-Ehefrau Hailey Baldwin Schuld an dem Zusammenbruch der Sängerin ist. Jahrelang führten die beiden eine On-Off-Beziehung. Dass der Ex plötzlich so schnell vor den altar tritt, iist sicher nicht einfach für Selena - schließlich strahlte sie selber noch Anfang des Jahres an seiner Seite. Ob den 24-Jährigen deswegen ein schlechtes Gewissen plagt? Die Bilder sprechen eine ganz eigene Sprache...