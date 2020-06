Justin Bieber trägt jetzt Männer-Dutt

Seine Haare sind gerade so lang genug, um sie am Hinterkopf zusammenzubinden. Mit seiner neuen Dutt-Frisur wirkt der „Sorry“-Sänger selbst im schicken Anzug noch lässig und sein neues Flügel-Tattoo am Hals kommt perfekt zur Geltung. Nicht allen Biebs-Fans gefällt der Man Bun ihres Lieblings. Doch es gibt einen kleinen Trost: Bis sie sich an den Dutt gewöhnt haben, hat sich Biebs wahrscheinlich längst einen neuen Haarschnitt zugelegt.