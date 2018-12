Justin & Hailey Bieber: Affären-Drama!

Reddit this

Justin Bieber kocht vor Wut! Chartstürmer Shawn Mendes hat offensichtlich ein Auge auf seine Frau Hailey geworfen. "Sie ist wunderschön! Aber nicht nur äußerlich: Hailey ist einer der liebevollsten Menschen, die ich je kennengelernt habe", schwärmte er gegenüber "Rolling Stone".

Hailey und Shawn haben eine Vorgeschichte

Justins Eifersucht kommt nicht von ungefähr. Angeblich hatten Hailey und Shawn bereits im Frühjahr eine heiße Affäre. Beide tauchten gemeinsam auf dem roten Teppich der Met Gala in New York auf. Doch er wiegelte damals ab: "Nein, wir haben nicht unser großes Paar-Debüt gefeiert. Wir wurden lediglich beide von Tommy Hilfiger gefragt, ob wir nicht gemeinsam über den roten Teppich laufen könne. Hailey und ich sind Freunde und ich war einfach froh, dass ich sie an meiner Seite hatte. Es war mein erstes Mal und das hat mir ein den Druck genommen", erklärte der Sänger damals gegenüber "People".

Jetzt schlug er im Interview mit "Rolling Stone" jedoch ganz andere Töne an. "Ich will dem Ganzen keinen Namen geben, aber es war ein Zwischending zwischen Freundschaft und Beziehung", sagte er. "Ein Gentleman genießt und schweigt!"

Eifersuchts-Drama bei Justin und Hailey

Worte, die Justin überhaupt nicht gefallen. Schließlich schworen sich er und Hailey erst vor einigen Wochen die ewige Liebe. "Du bist die Liebe meines Lebens. Mein Herz gehört nur dir und ich werde dich immer an erste Stelle setzen. Ich bin fest entschlossen, den Rest meines Lebens mit dir zu verbringen", schwärmte er damals via . Ob Hailey das alles jetzt wegen ihrem Ex Shawn aufs Spiel setzt?