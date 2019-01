Was ist nur bei Justin und Hailey Bieber los? Wie jetzt bekannt gegeben wurde, haben die beiden ihre Hochzeit nun zum DRITTEN Mal verschoben. Doch was ist der Grund dafür?

Es wird nicht ruhig bei Justin und Hailey Bieber! Erst vor einigen Wochen verkündeten die beiden, dass sie ihrer Hochzeit verschieben wollen. Nun hat das Paar sich erneut gegen eine Hochzeitsfeier entschieden...

Justin Bieber & Hailey: Psycho-Klinik! Sie sind beide völlig am Ende!

Justin und Hailey Bieber wollten im März heiraten

Obwohl sich Justin und Hailey bereits im vergangen Jahres das standesamtliche Jawort gaben, scheinen sie sich mit einer kirchlichen Trauung nun erneut Zeit zu lassen. Nachdem die beiden ihrer Hochzeit im Januar absagten, einigten sie sich darauf, ihren großen Tag an Justins Geburtstag, den 01. März zu feiern. Doch jetzt der Schock! Justin und Hailey haben ihren Trautermin erneut verschoben. Steht ihre Liebe etwa vor dem Aus?

Justin und Haily wollen sich Zeit lassen

Wie es nun durch einen Insider gegenüber "TMZ" heißt, wollen sich Justin und Hailey mit ihrer Trauung noch etwas Zeit lassen. Der Grund dafür: Am 01. März sollen einige der geladenen Gäste keine Zeit haben, weswegen sich die beiden gegen den Termin entschieden haben sollen. Außerdem sollen sie gerade ihren Fokus auf einen Hauskauf legen. So heißt es weiter: "Sie schauen sich Häuser in Brentwood, Bel Air und Beverly Hills an. Aktuell haben sie gemietet, wollen aber ein Haus kaufen, dass groß genug für eine Familie ist." Ob die beiden in diesem Jahr noch vor den Traualtar treten werden? Wir können definitiv gespannt sein...