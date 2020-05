Justin & Hailey Bieber: Bitteres Drama wegen Selena Gomez!

Seit fast zwei Jahren sind Justin und Hailey Bieber mittlerweile glücklich verheiratet. Doch vielen Fans ist ihre Beziehung ein Dorn im Auge. Sie hoffen immer noch auf ein Liebescomeback von Justin und seiner Ex-Freundin ...

Hailey Bieber platzt der Kragen

Immer wieder wird Hailey von Justins Anhängern im Netz fertig gemacht. Klar, dass das an Haileys Nerven zerrt. In ihrer -Show "The Biebers on the Watch" gibt das Model jetzt zu, wie sehr sie wirklich darunter leidet. Es ist definitiv nicht einfach. Justin weiß, dass ich es wirklich sehr, sehr schwer hatte. Vor allem mit dem, was viele Leute gesagt, und auf welche Art sie Vergleiche angestellt haben. Sie haben mich in eine Position gebracht durch die ich mich weniger als Frau gefühlt habe", so Hailey. "Die Leute glauben immer zu wissen, was in Justins Beziehungen passiert ist. Dabei können sie das gar nicht. Also erfinden sie Sachen, die nicht wahr sind. Es gibt so vieles, das hinter den Kulissen passiert ist, von dem die Leute nichts wissen."

Justin Bieber & Hailey: Juhu, ein Baby!

Justin Bieber schwärmt von seiner Hailey

Justin steht voll und ganz hinter seiner Ehefrau. Er ist mit Hailey endlich angekommen. “Glücklicherweise hat mich Gott mit unglaublichen Menschen gesegnet, die mich lieben. Jetzt navigiere ich mich durch die beste Zeit meines Lebens: Ehe! Das ist eine neue, verrückte Verantwortung. Du lernst Geduld, Vertrauen, Hingabe, Höflichkeit, Bescheidenheit und all die Dinge, die einen guten Mann auszeichnen", schwärmte er kürzlich auf . Wie schön!

