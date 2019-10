Justin & Hailey Bieber: Die ersten Hochzeits-Fotos sind da!

Darauf haben die Fans soooo lange gewartet! Vor rund einem Jahr haben Justin und Hailey Bieber still und heimlich in New York geheiratet. Am Montag traten sie jetzt erneut in South Carolina vor den Traualtar. Jetzt gibt Justin einen kleinen Einblick in den schönsten Tag seines Lebens...

Die ersten Hochzeits-Bilder von Justin und Hailey Bieber sind da

Auf seinem -Account veröffentlichte der Popstar zwei Schwarz-Weiß-Bilder mit seiner frisch angetrauten Frau. Er in Hemd und Fliege, sie in einem schlichten, weißen Kleid. "Meine Braut ist heiß", schreibt er dazu.

Klar, dass die Fans bei diesem Anblick komplett aus dem Häuschen sind. "Awwww. Die beiden sind so ein tolles Paar", "Glückwunsch! Ich freue mich so sehr für euch" und "Wow, ihr seht toll aus", lauten nur einige der vielen begeisterten Kommentare.

Justin & Hailey Bieber: Baby-Hammer!

So war die Traumhochzeit von Justin und Hailey Bieber

Das amerikanische "People"-Magazin berichtete bereits, wie die Trauung ablief. Am Montagabend gaben sich Justin und Hailey während des Sonnenuntergangs im Resort Montage Palmetto Bluff in einer kleinen Kapelle das Ja-Wort. 150 Gäste waren anwesend. Darunter auch zahlreiche wie , Camila Morrone und Joan Smalls. Nach der Zeremonie haben alle Anwesenden mit Champagner auf das Ehepaar angestoßen. Auch wir wünschen dem Mr. und Mrs. Bieber alles Gute!

