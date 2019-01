Justin & Hailey Bieber: Eiszeit! Folgt jetzt die Trennung?

Reddit this

Eigentlich müssten Justin und Hailey Bieber auf Wolke Sieben schweben. Im November haben sich die beiden standesamtlich trauen lassen. Doch statt Zärtlichkeiten gibt's nur noch Zoff.

Justin haute Hailey eine Tür ins Gesicht

Paparazzi erwischten die beiden jetzt in Los Angeles. Nachdem er grimmig aus dem Auto ausstieg, knallte er seiner Frau die Tür direkt ins Gesicht. Autsch! Ein glücklicher Ehemann verhält sich definitiv anders!

Schon länger soll es zwischen den beiden kriseln. Ursprünglich sollte die kirchliche Trauung im Januar folgen. Doch laut dem "People"-Magazin liegen die Hochzeits-Pläne wieder auf Eis. Etwa, weil Justin genug hat?

Die Hochzeit wurde verschoben

Angeblich soll es an der Organisation scheitern. "Sie haben einen Hochzeitsplaner und hatten gehofft, dass sie einen Termin im Januar finden", verriet ein Insider gegenüber "E! ". "Aber jetzt ist Januar und sie sind immer noch mit den Details und der Planung beschäftigt."

Vermutlich wird sich das Ganze noch einige Monate hinziehen. "Justin und Hailey schwanken immer noch hin und her. Sie haben sich mehrere Male mit ihrem Pastor getroffen, um die religiöse Zeremonie zu besprechen und um genau herauszufinden, was sie wollen." Gut möglich, dass das der Grund für Justins Ausraster an der Autotür war...