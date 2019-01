Justin & Hailey Bieber: Enthüllt! Jubel-News für ihre Fans!

Reddit this

Bei Justin und Hailey Bieber wird es definitiv nicht langweilig! Erst vor einigen Wochen wurde bekannt gegeben, dass das Paar nach Kanada umzieht, um sie auf die Familienplanung zu konzentrieren. Nun die nächsten Neuigkeiten...

Justin und Hailey ziehen nach Kanada

Bevor sich Justin und Hailey das Jawort gaben, pendelten die beiden stets zwischen New York und Los Angeles hin und her, ohne festen Wohnort. Doch dann die Überraschung. Wie Justin kurz nach der Hochzeit verkündete, planten er und Hailey in seine Heimat Kanada auswandern, um sich auf die Familienplanung zu konzentrieren sowie mehr Ruhe zu genießen. Doch jetzt die Überraschung!

Justin und Hailey überraschen ihre Fans

Wie nun die neusten Bilder der beiden zeigen, scheint Hailey und Justin der Abschied von Los Angeles schwerer zu fallen, als erwartet. So waren die beiden dabei zu sehen, wie sie eine Villa im LA-Stadtteil Encino verließen. Ziehen die beiden doch wieder zurück in die USA? Lohnen würde es ich auf alle Fälle. Das besichtigte Objekt besitzt neben zehn Schlafzimmern, elf Badezimmer und umfasst stolze 1.000 Quadratmetern. Der Preis: 13 Millionen Dollar. Ob sich Justin und Hailey für dieses Domizil entscheiden werden? Wir können gespannt sein...