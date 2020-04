Justin & Hailey Bieber: Juhu, ein Baby!

Reddit this

Wundervolle News von Justin und Hailey Bieber! In einem Interview macht er jetzt ein zuckersüßes Geständnis...

Justin und Hailey Bieber schweben momentan auf Wolke sieben. 2018 gaben sich die beiden das Ja-Wort. Folgt jetzt das erste gemeinsame Baby?

Justin Bieber spricht über die Nachwuchsplanung

Justin wusste sofort, dass Hailey die Mutter seiner Kinder sein wird. "Ich habe sie mit einem Baby gesehen und etwas hat einfach Klick gemacht. Es war so: 'Wow, sie ist die Eine!', verrät er jetzt im Interview mit " Music". Doch noch ist noch kein Nachwuchs geplant. "Wir werden Kinder zu gegebener Zeit bekommen. Ich möchte erst auf Tour, es genießen, verheiratet zu sein, ein bisschen zu zweit reisen und unsere Beziehung noch etwas festigen."

Justin Bieber: Affären-Skandal!

Hailey Bieber nimmt die Antibaby-Pille

Und auch Hailey will mit der Familienplanung noch etwas warten. "Ich nehme gerade die Antibabypille, was ich vorher noch nie gemacht habe. Das wirft gerade meine ganzen Hormone durcheinander und sorgt dafür, dass meine Haut schlecht wird", verriet sie erst kürzlich in einem Interview mit "Refinery29"." Ich nehme das lieber, als jetzt ein Baby zu bekommen!" Mal sehen, wann sie ihre Meinung ändert...

In der Vergangenheit trieb es Justin ziemlich wild. Es tauchten sogar Nacktbilder von ihm auf. Die freizügigen Aufnahmen seht ihr im Video: