Schon länger gibt es Gerüchte, dass es zwischen Justin und Hailey Bieber kriselt. Erst vor gut einem halben Jahr haben sich die beiden das Ja-Wort gegeben. Zu früh?

Mega-Zoff im Park

"Hailey ist absolut unglücklich. Justin nimmt ihr komplettes Leben ein. Sie hatte keine Ahnung, dass es so dramatisch sein würde. Sie will jetzt nur noch raus aus der Ehe", erzählte kürzlich ein Insider gegenüber "Intouch". Zieht Haily jetzt wirklich den Schlussstrich? Möglich. Denn die beiden wurden am Samstag dabei beobachtet, wie sie sich heftig in einem Park in Laguna Beach stritten. Sie redete auf ihn ein. Er wirkte extrem niedergeschmettert. Immer wieder fuhr sich Justin mit den Händen übers Gesicht.

Ob es bei dem Streitgespräch etwa um Justins schlechte Verfassung ging? Der 25-Jährige leidet unter schweren Depressionen. "Ich wollte euch nur etwas updaten über das, was ich gerade durchmache. Ich kämpfe viel mit mir. Ich fühle mich total abgeschaltet und komisch. Ich komme wieder auf die Beine, also bin ich nicht besorgt, ich wollte euch nur darum bitten, für mich zu beten. Gott ist vertrauensvoll und unsere Gebete helfen wirklich. Das ist die schwerste menschliche Phase, in der ich jemals war", teilte Justin seinen Fans via mit.