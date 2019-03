Justin & Hailey Bieber: Schock-News! Sie ist mit ihren Nerven am Ende!

Arme Hailey Bieber! Erst kürzlich erschütterte die Nachricht die Öffentlichkeit, dass es um Justins Psyche alles andere als gut steht. Auch Hailey soll dadurch mit ihren Nerven an ihre Grenzen geraten. Doch damit nicht genug...

Hailey Bieber opfert sich für Justin

Wie nun durch einen Insider berichtet wird, soll Hailey ihre ganze Kraft in Justin stecken. So berichtet die Quelle gegenüber "People": "Sie reibt sich auf – in einer Weise, die selbst für Frischverheiratete ungewöhnlich ist." Ebenfalls fügt er hinzu: "Hailey konzentriert sich zu 100 Prozent auf seine Gesundheit. Sie setzt ihn nicht unter Druck und ist immer für ihn da. Justin weiß das gar nicht zu schätzen!" Was für traurige Neuigkeiten. Doch damit nicht genug...

Hailey denkt über die Trennung nach

"Justin zieht sie mit runter. Deshalb hat Hailey sogar schon über eine Trennung nachgedacht. Doch er hat sie angebettelt, bei ihm zu bleiben", berichtete erst kürzlich eine Freundin. Ob das Paar diese Hürde überwinden wird? Wir können definitiv gespannt sein!