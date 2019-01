Justin & Hailey Bieber: Süße Baby-News! Es ist offiziell!

Erst kürzlich schockten Justin und Hailey ihre Fans mit der traurigen Nachricht, dass sie ihre Hochzeit zum dritten Mal verschieben wollen. Grund genug für ihre Anhänger, um darüber zu spekulieren, ob Justin und Hailey bald wieder getrennte Wege gehen. Doch jetzt die Überraschung!

Justin Bieber & Hailey: Psycho-Klinik! Sie sind beide völlig am Ende!

Justin und Hailey suchen nach einem Familien-Domizil

Im vergangen Jahr machte die Meldung die Runde, dass sich Justin und Hailey in Justins Heimat Kanada zurück ziehen wollen, um an ihrer Familienplanung zu arbeiten. Doch dann die Wende! Wie es heißt, soll sich das Paar aktuell verschiedene Häuser in Kalifornien angucken, um weiterhin in den USA zu leben. Doch wie sieht es mit ihrer Familienplanung aus?

Justin und Hailey wollen ein Baby

Wie nun ein "Insider" gegenüber "HollywoodLife" verraten haben soll, soll Hailey zwar noch nicht schwanger sein, allerdings sollen die beiden schon jetzt an der Familienerweiterung arbeiten. So erklärt er: "Die beiden genießen gerade ihr Leben als Ehepaar", jedoch ergänzt er: "Sie versuchen nicht aktiv, eine Schwangerschaft zu verhindern. Baby- könnten also bald folgen." Was für HAMMER-Neuigkeiten! Wann es wohl soweit sein wird? Wir freuen uns jedenfalls schon jetzt!