Justin & Hailey Bieber: Trennung auf Zeit!

Oh je! Das es in der Ehe von Justin und Hailey Bieber alles andere als rosig zu geht, ist definitiv nichts Neues. Die neuste Nachricht sorgt nun allerdings für besonders viel Aufsehen...

Arme Hailey Bieber! Sicherlich hätte sie sich die Ehe mit anders vorgestellt. Seit Wochen machen immer wieder Schlagzeilen die Runde, in denen über ihre unglückliche Ehe der beiden berichtet wird. Jetzt ist erstmals auch von Trennung die Rede...

Justin & Hailey Bieber: Jetzt packt SIE aus! Ehe-Aus nach nur 6 Monaten?

Sind Justin und Hailey Bieber unglücklich?

Eigentlich könnte bei Justin und Hailey alles so schön sein. Im vergangen Jahr gaben sich die beiden das standesamtliche Jawort. Danach war sogar von Familienplanung die Rede. Doch dann der Schock! Justins psychischer Zustand verschlechterte sich von Tag zu Tag und auch ihre Liebe zueinander schien immer mehr ins Hintertreffen zu geraten. Wie sehr Hailey unter diesem Zustand jedoch wirklich leidet, lässt sich nur vermuten. Doch damit nicht genung! Mittlerweile werden einige Stimmen laut, die von einer Trennung der beiden berichten...

Hailey Bieber: Trennung von Justin Bieber?

Wie nun US-Moderatorin Wendy Williams in der "The Wendy Williams Show" erläutert, würde sie Hailey dazu raten, sich zu trennen. So ist sie der Meinung, dass Hailey einfach zu jung sei, um die nötige Kraft für Justin und ihre gemeinsame Ehe aufzubringen. Hailey sollte sich zumindest so lange zurückziehen, bis Justin mit seiner Psyche wieder stabil ist. Wendy rät Hailey aus diesem Grund zu einer Trennung auf Zeit. Ob Hailey diesen Ratschlag jedoch befolgt? Wir können definitiv gespannt sein...