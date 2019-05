Justin & Hailey Bieber: Zuckersüßes Geheimnis gelüftet!

Reddit this

und seine Hailey sind ein echtes Traumpaar. Vergangenes Jahr gaben sich die beiden heimlich das Ja-Wort. Auch heute sind die beiden immer noch verliebt wie am ersten Tag.

Justin Bieber hat sich verplappert

In seiner -Story veröffentlichte Justin jetzt ein Bild von Hailey in einer hautengen, rosanen Robe von der Met Gala. "Stunning Goo Goo", schrieb er unter den Post. Hat Justin damit etwa seine Spitznamen für Hailey verraten? Stunning bedeutet so viel wie umwerfend. Goo Goo werden auf Englisch die Geräusche bezeichnet, die Babys machen. Interessanter Name…

Justin Bieber: Fiese Klatsche für den Popstar!

Justin Bieber und Ed Sheeran machen gemeinsame Sache

Übrigens hat Justin seiner "Goo Goo" gerade mal wieder eine süße Liebeserklärung gemacht. In seinem neuen Song "I Don‘t Care" singen er und darüber, dass sie alles und jeden hassen - außer ihre Frauen. "Wenn ich mit meinem Baby zusammen bin, verschwinden alle schlechten Dinge und du gibst mir das Gefühl, dass ich vielleicht jemand bin", heißt es u.a. in dem Text. Wenn das mal kein Mega-Hit wird...