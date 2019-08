Justin & Hailey Bieber: Zuckersüßes Geheimnis gelüftet!

Vergangenes Jahr gaben sich Justin und Hailey Bieber still und heimlich in New York das Ja-Wort. Eine große Party mit Freunden und Familie gab es nicht. Das wollen die beiden jetzt nachholen!

So traumhaft ist die Hochzeits-Location

Am 30. September soll die große Sause in South Carolina steigen. Justin und Hailey haben dafür das komplette Fünf-Sterne-Luxus-Ressort "Montage Palmetto Buff" gebucht. Das Hotel liegt direkt am Wasser. In der Anlage können die Gäste reiten gehen, Bootstouren machen machen, Tennis spielen und sich im Spa entspannen. Außerdem gibt es dort eine hauseigene Kapelle mit traumhaften Blick aufs Meer. "Sie mögen die 'Montage'-Marke und haben sich bei einem Besuch in Palmetto Buff in den Ort verliebt", plauderte ein Insider gegenüber der Website "Eonline" aus.

Mindy Weiss plante schon Heidi Klums Hochzeit

Die Vorbereitungen für das große Fest laufen bereits auf Hochtouren. Justin und Hailey befinden sich angeblich schon in South Carolina, um alles zu organisieren. Dabei sollen sie von keiner Geringeren als Mindy Weiss Unterstützung bekommen. Die Wedding-Planerin richtete schon die Hochzeit von Heidi Klum und Tom Kaulitz auf Capri aus.

