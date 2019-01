Justin Timberlake: Comeback als Musiker?

Nun soll diese Pause angeblich vorbei sein, denn wie ein kalifornischer Radiosender berichtet, plane der Sänger, heute seine neueste Single zu veröffentlichen. Auf Twitter gab sich der Musiker kryptisch, so schrieb er "Haha, ich lache gerade. Ich habe euch gesagt, dass es dieses Jahr einen Sturm geben würde." Daraufhin postete er auch noch das heutige Datum und eine Uhrzeit, die darauf hinweisen, dass der Star um sechs Uhr europäischer Zeit seine Bombe platzen lässt. Derweil spekulieren die Medien, was sich der 31-Jährige für sein fulminantes Comeback hat einfallen lassen, so gibt es bereits Gerüchte, dass Timberlake seinen lang gehegten Traum wahr gemacht hat, mit Rapper einen Song aufzunehmen, im Rahmen dessen fiel auch der Name "Beyoncé", die als Jay-Zs Frau sicher auch im Studio hätte vorbei schauen können. Timberlake war nach der Veröffentlichung seines zweiten Solo-Albums "FutureSex/LoveSounds" musikalisch in den Hintergrund getreten und hatte sich als Schauspieler bewiesen, unter anderem in "The Social Network" und "Alpha Dog". 2013 wird er außerdem im kommenden Coen-Film "Inside Llewyn Davis" zu sehen sein. © WENN