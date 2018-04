Justin Timberlake: Süße Baby-News

Was für eine Baby-Überraschung für Justin Timberlake (36)! Er unterbrach am Montag sogar sein Konzert in Detroit, als er von der Schwangerschaft erfuhr.

Diese Baby-News begeistert Justin Timberlake

Wie "The Blast" berichtet, hielt ein weiblicher Fan des Sängers Ein Plakat hoch, auf dem Stand: Können Sie mir helfen, meiner Familie zu sagen, dass ich schwanger bin?"

Justin Timberlake verkündete den Geburtstermin des Babys

Justin Timberlake hörte auf zu singen und erfüllte seinem Fan Darcell Baxtresser ihren Wunsch.

"Das Baxtresser-Kind wird am 1. November 2018 geboren", rief Timberlake in die Menge, nachdem er sich bei der werdenden Mutter über den Geburtstermin erkundigt hatte.

Der Vater des Kindes war nicht mit auf dem Konzert

Diese flippte daraufhin völlig aus, freute sich riesig. Doch eine Frage brannte Justin Timberlake noch auf der Seele: "Ist der Papa heute auch hier?". Darcells Antwort: "Nein".

Nachdem sich der Sänger ein kurzes Schmunzeln darüber nicht verkneifen konnte, sendete er dem Vater des Babys Grüße und setzte sein Konzert fort. Baby-News, die süßer wohl kaum sein könnten.

