Justin Timberlake: Überraschende Sex-Beichte!

Huch, da haben wir definitiv alle was verpasst! Obwohl Justin Timberlake und Jessica Biel als das Traumpaar schlecht hin gelten, überrascht der Sänger seine Fans nun mit einer überraschenden Sex-Beichte!

Doch damit nicht genug. Sein Liebes-Abenteuer soll mit einer Promi-Dame stattgefunden haben, die der Öffentlichkeit absolut nicht unbekannt ist.

Jessica Biel & Justin Timberlake: Kommt nun das zweite Baby?

Justin Timberlake: Packt über Sex-Leben aus

Dass bei Ellen DeGeneres die Promis regelmäßig pikante Geheimnisse ausplaudern, ist keine Seltenheit. Mit schlüpfrigen Fragen probiert die Talkmeisterin immer wieder neue Details aus ihren hochkarätigen Gästen heraus zu kitzeln. Ihr neustes Opfer: Justin Timberlake.

Das der ehemalige "NSYNC"-Star dabei allerdings so weit geht und Einblicke in sein Sex-Leben gibt, hätte vorher sicherlich niemand erwartet...

Justin Timberlake: Sex mit "Spice Girl"

Wie Justin jetzt bei dem Spiel "Never Have I Ever" in der Ellen DeGeneres-Show verriet, habe er in der Vergangenheit ein heißes Sex-Abenteuer mit einem "Spice Girl" gehabt. Das diese Nachricht einschlägt wie Bombe, ist klar. Mit wem sich Justin allerdings vergnügte, behielt der 37-Jährige jedoch für sich. Ist bloß zu hoffen, dass Jessica darüber bereits Bescheid wusste...