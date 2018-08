Justin Timberlake: Zurück zur Ex?

Eifersuchts-Alarm! Jessicas Liebster wird von seiner Ex umworben …

Vorsicht, Justin, diesen „Sexy Back“ solltest du nicht zu lange anstarren! Der Knackpo gehört nämlich nicht Ehefrau (36), sondern Neu-Single (37) – und die würde nur zu gerne gemeinsame Sache mit Mister Timberlake (37) machen. „Jenna will ihn unbedingt für ihre neue Serie ‚Mixtape‘ haben“, wissen Freunde. „Sie findet ihn total heiß!“

Justin Timberlake: Süße Baby-News

Jessica Biel findet die Idee schrecklich

Dass Jessica diese Idee nicht gerade super findet, kann jede Frau nachempfinden. Immerhin hat Profi-Tänzerin Jenna nicht nur einen Mega-Body, sie ist seit der Trennung von Noch-Ehemann auch zu haben – und laut Freunden intensiv auf der Suche. Und dann wäre da ja auch noch die (unbedeutende) Tatsache, dass die 37-Jährige schon einmal mit Justin zusammen war!

Jenna Dewan und Justin Timberllake waren früher ein Paar!

„Ja, wir waren ein Paar und sind auch immer noch total gut befreundet. Er ist echt sexy!“, flötete Jenna erst kürzlich in einem Interview. Kein Wunder also, dass Jessica bei dieser Frau nur noch rotsieht und jeglichen Kontakt zwischen ihrem Mann und seiner Ex unterbinden will. „Sie ist total ausgerastet, als sie von Jennas Rollen-Angebot erfuhr“, heißt es. „Jessica hat Justin die Sache sofort verboten.“ Der Hennenkampf um den Gockel ist damit wohl eröffnet …