Justin Townes Earle: Der Sänger stirbt mit nur 38 Jahren

Die Todesursache ist unbekannt

"Mit großer Trauer informieren wir euch über das Ableben unseres Sohnes, Ehemannes, Vaters und Freundes Justin", heißt es in dem Beitrag. "So viele von euch haben sich im Laufe der Jahre auf seine Musik und seine Texte verlassen und wir hoffen, dass seine Musik euch auch weiterhin auf euren Reisen begleiten wird." Bisher ist nicht bekannt, woran er in so jungen Jahren gestorben ist...

Justin war der Sohn des beliebten Folk-Rock-Musikers Steve Earle. Er brach sogar die Schule ab, um mit seinem Vater durch die Welt touren zu können. In der Vergangenheit kämpfte er oft mit seiner Drogen- und Alkoholsucht. Trotzdem schenkte die Musik ihm immer wieder Kraft und er eroberte mit Songs wie "Harlem River Blues" oder "Single Mothers" die Herzen seiner Fans.

Der US-Amerikaner hinterlässt seine Ehefrau Jenn Marie Earle. Die beiden gaben sich 2013 das Ja-Wort und haben eine gemeinsame Tochter, die 2017 zur Welt kam und nun ohne ihren Papa aufwachsen muss...

