Justin & Hailey Bieber: Endlich ein Baby? Ein Insider packt aus

Doch ein Insider enttäuscht nun die Community: Offenbar ist es noch nicht soweit. Ein Vertrauter plauderte gegenüber "TMZ" aus, dass Hailey Bieber nicht schwanger ist. Es soll sich dabei um eine "unschuldige" Aktion gehandelt haben. Die beiden wünschen sich zwar Kinder, aber wollen sich damit Zeit lassen - das betonte Justin Bieber vor einiger Zeit in der "The Ellen DeGeneres Show". "Ich hätte am Liebsten ein ganzes Rudel", sagte der Sänger damals.

5 Fakten über Justin Bieber - mehr dazu erfahrt ihr hier im Video: