Justin & Hailey Bieber: Hurra, ein Baby!

Justin hatte in der Vergangenheit immer wieder betont, dass er gerne Papa werden möchte. Doch Hailey wollte noch etwas warten. "Ich nehme gerade die Antibabypille, was ich vorher noch nie gemacht habe. Das wirft gerade meine ganzen Hormone durcheinander und sorgt dafür, dass meine Haut schlecht wird. Ich nehme das lieber, als jetzt ein Baby zu bekommen!", erklärte sie noch vor einigen Monaten. Scheint so, als ob Hailey ihre Meinung mittlerweile geändert hat...

