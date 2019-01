Justine Heindle: Frisch verliebt!

Im Mai 2017 traten Joey und Justine Heindle vor den Altar. Es sollte die große Liebe sein, dass Paar wünschte sich sogar Nachwuchs. Doch daraus wurde nichts...

Joey Heindle und Justine: Trennungsgrund enthüllt!

Justine Heindle hat einen neuen Freund

Vor einem halben Jahr gaben Justine Heindle schlussendlich ihre Trennung bekannt. Ein Schock für ihre Fans. "Ihr Lieben, es gibt Situationen im Leben, gegen die sind wir machtlos. Wir lieben uns, wir streiten uns und am Ende finden wir wieder zusammen. Eine Anleitung fürs Leben? Leider nein! Justine und ich haben uns nach langem Überlegen dazu entschieden, ab sofort getrennte Wege zu gehen", schrieb der Musiker damals.

Mittlerweile scheinen sich die beiden mit ihren neuen Leben arrangiert zu haben. Und Justine hat sogar wieder einen neuen Freund!

Justine Heindle: Er ist ihr Neuer

Bei lässt sie Mallorca-Auswanderin die Bombe platzen. "Ihr werdet euch sicher fragen, wer das ist. Ja, darf ich vorstellen, ein Mann der mich, nach all dem was passiert ist, unglaublich glücklich macht...", schreibt sie zu einem gemeinsamen Foto. Wer der junge Mann an ihrer Seite ist, verrät sie aber nicht. Doch an dem Strahlen in ihre Gesicht sieht man, wie happy der -Star ist...