K-Pop-Star Gu Hara stirbt mit nur 28 Jahren!

K-Pop-Star Gu Hara ist tot! Am Sonntag wurde die 28-Jährige tot in ihrer Wohnung in Seoul aufgefunden.

Gu Hara gehörte der erfolgreichen K-Pop-Formation Kara

Von 2008 bis 2016 feierte Gu Hara mit der K-Pop-Formation Kara absolute mega Erfolge. Aber auch mit ihrer Solo-Karriere war Gu Hara danach auf der absoluten Überholspur unterwegs. Zuletzt veröffentlichte sie ihre Single "Midnight Queen" für den japanischen Markt und absolvierte mehrere Comeback-Auftritte. Doch privat lief es für Gu Hara überhaupt nicht gut. So soll sich bereits im Mai probiert haben, sich das Leben zu nehmen.

Gu Hara meldete sich Samstag das letzte Mal zu Wort

Ihre letzte Botschaft teilte Gu Hara Samstag via mit ihren Fans. Sie postete ein dazu ein Foto von sich im Bett, zu dem sie schrieb dazu: "Gute Nacht." Die genauen Todesumstände sind nach wie vor unklar. Auch wann eine Trauerfeier zu Ehren der 28-Jährigen stattfinden wird, ist nicht bekannt.

Suizid-Gedanken? Kreisen deine Gedanken darum, sich das Leben zu nehmen? Sprich mit anderen Menschen darüber. Hier findet ihr Hilfe: Unter 0800/111 0 111 oder 0800/111 0 222 findet ihr kostenfrei Hilfsangebote in vermeintlich auswegslosen Lebenslagen.

