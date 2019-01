Kader Loth: Fiese Vorwürfe gegen das Dschungelcamp

Reddit this

In diesem Jahr erhält der Gewinner des Dschungelcamps neben seiner Gage auch eine Siegprämie.

Die neue Regel scheint einigen ehemaligen Kandidaten überhaupt nicht zu gefallen – so auch , denn die äußert heftige Kritik.

"Also als ich das gehört habe, habe ich mich schon geärgert. Ich finde das nicht in Ordnung", meint Kader Loth im Interview mit „Promiflash“. Sie findet es gegenüber ehemaligen Kandidaten unfair. "Also warum gab es das bei uns nicht?", fragt sie.

Sie sieht darin aber auch eine Chance. "Natürlich will man die Leute damit motivieren, nicht so schnell das Handtuch zu schmeißen", meint Kader Loth. "Mit dem Geld schaffen die Macher noch mal einen Anreiz, sich wirklich ins Zeug zu legen und so werden die Einschaltquoten auch besser“, meint die 45-Jährige weiter.