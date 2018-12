Kader Loth: Neuer Frisur!

Seit mittlerweile 20 Jahren ist Kader Loth aus dem Showgeschäft nicht mehr wegzudenken. Es gibt kaum ein Trash- -Format, an dem sie noch nicht teilgenommen hat. In der ganzen Zeit setzte sie immer auf den gleichen Look: viiiel Make up und schwarze Wallemähne.

Neue Pony-Frisur begeistert die Fans

Bei der Premiere von "Flashdance - Das Musical" präsentierte sie stolz ihren neuen Look. Kade trägt jetzt einen frechen Pony. Zu einer hoch geschnittenen Lackhose kombinierte sie ein pinkfarbene Leo-Bluse. Die Fans sind von der Veränderung mehr als begeistert. "Du siehst toll aus", "Aww Kader! Der Pony steht dir so gut" und "Wow, du bist der absolute Wahnsinn", lauteten nur einige der vielen Komplimente.

Kader Loth & Freund Ismet: Adoption geplatzt!

Kader war psychisch am Ende

Ob die Typveränderung mit ihrem turbulenten Jahr zu tun hat? In letzter Zeit zog sich Kader komplett aus der Öffentlichkeit zurück. Ende Februar musste sie sich die Gebärmutter entfernen lassen. Keine einfache Zeit für die 45-Jährige! "In kleinen Schritten geht es langsam wieder in ein 'normales' Leben zurück. Die letzten Monate war es so still um mich, weil ich wegen einer Gebärmutter-OP in psychischer Behandlung war (Depressionen)", teilte sie ihren Fans via mit.