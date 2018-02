Kader Loth: Schreckliche Nachrichten nach Klinik-Schock!

Die Fans machten sich große Sorgen: Kader Loth lag kürzlich im Krankenhaus – und die User fragten sich, was ihr fehlt.

Von „Die Alm“, „Die Burg“ oder das Dschungelcamp – Kader Loth war schon in vielen TV-Formaten zu sehen und sorgt immer wieder für Unterhaltung. Das TV-Sternchen musste jetzt aber einen schweren Schicksalsschlag verkraften.

Seit vielen Jahren leidet Kader Loth an der Krankheit Endometriose – dabei bildet sich Gewebe außerhalb der Gebärmutterhöhle. Nun hat sie sich ihre Gebärmutter in einer Berliner Klinik entfernen lassen.

Kann Kader Loth nun nie Kinder bekommen? „Den Wunsch, eines Tages Kinder zu haben, habe ich trotz des Eingriffs nicht abgehakt. Sobald ich mich von der Operation erholt habe, will ich mit Ärzten klären, ob meine Eierstöcke intakte Eizellen produzieren können, was eine Leihmutterschaft ermöglichen würde. Andernfalls würde ich auch eine Adoption in Erwägung ziehen“, erzählt Kader Loth in der „Bild“-Zeitung.