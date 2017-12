Kader Loth überrascht ihre Fans mit sensationellen Neuigkeiten!

Für Kader Loth hätte das Jahr 2017 nicht erfolgreicher sein können. Erst kürzlich gab die Society-Lady ihre Teilnahme beim "Dschungel"-Talk 2018 bekannt. Jetzt überrascht sie ihre Fans mit weiteren sensationellen Neuigkeiten!

Kader Loth, Shirin David und Donald Trump

Wie heute bekannt wurde, gehört Kader Loth nach "Youtuberin" Shirin David und US-Präsident Donald Trump zu den meist gegoogelten Personen 2017. Kader Loth belegt damit im Deutschland-Ranking Platz drei, der am meistgesuchten Persönlichkeiten der Bundesrepublik. Von dem Ergebnis scheint Kader Loth sichtlich überrascht zu sein!

Dschungelcamp 2018: Kader Loth ist die neue Dschungelexpertin!

Kader Loth freut sich über das Google-Ranking

Wie Kader Loth gegenüber "spot on news" berichtet, freue sie sich über ihr "Google-Ranking". Selber hätte sie diese Platzierung nie erwartet. So verrät sie: "Natürlich ist es ein schönes Gefühl, wenn man zu den meistgesuchten interessanten Persönlichkeiten Deutschlands gehört. Ich dachte schon, kein Hahn kräht nach mir."

Kader Loth im "Dschungelcamp"

Kader Loth ist sich sicher, dass ihre Teilnahme beim "Dschungelcamp" ein Grund für die erfolgreiche Ranking-Position sei. So sagt sie ebenfalls: "Das liegt auch sicherlich daran, dass ich dieses Jahr am Dschungelcamp-Format teilnahm." Bei der Reality-Show belegte Kader Platz fünf. Das "Dschungelcamp" sei für sie ein Wendepunkt in ihrem Leben gewesen. "Natürlich war meine Teilnahme an Dschungelcamp ein Wendepunkt in meinem Leben", ergänzt der Star. Das Jahr 2017 scheint für die 44-Jährige ein absolutes Erfolgsjahr gewesen sein. So resümiert sie: "Insgesamt bin ich zufrieden und glücklich mit 2017!"